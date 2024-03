Nachruf Chorleiterin und Solistin Isolde Fernes-Blatt gestorben

Geboren in Frankenholz, sang sie schon im Alter von 14 Jahren im MGV Liederkranz. Nach Ihrer Studienzeit absolvierte Fernes-Blatt eine Gesangsausbildung in Saarbrücken und war fortan regelmäßig gebucht als Alt-Solistin bei Hochzeiten und kirchlichen Festgottesdiensten. Stark verwurzelt in das kulturelle Leben ihrer Heimat am Höcherberg übernahm sie bereits 1986 erstmals den Posten der musikalischen Leitung beim Kulturverband der Stadt. Die gute Verbindung zu den zahlreichen Mitgliedschören schuf die Basis für unzählige Konzertveranstaltungen. Unabhängig von der Altersstruktur gelang es ihr damals, die musikalischen Kräfte zu bündeln. 1987 gründete sie einen Projektchor zur Jugendmusizierwoche, aus dem das Bexbacher Chörchen hervorging.