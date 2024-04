Versammlung Nicole Herrmann und Bernd Benner in ihren Ämtern bestätigt

Stadtrats-Fraktionssprecher Jan Hornberger machte die zentralen Ziele der SPD für die kommenden Jahre deutlich. Dazu gehören: Der Bau einer Halle in Bexbach für sportliche und kulturelle Zwecke, der Neubau der Feuerwehrstandorte Nord und Süd und eine gute Ausstattung unserer Feuerwehr, konsequente weitere Investitionen in Schulen und Kindergärten zum Wohle unserer Kinder, die Unterstützung unserer Vereine, die Schaffung von Jugendräumen, eine bessere Wirtschaftsförderung, die Neugestaltung des Aloys-Nesseler-Platzes, Räume für Kultur und für die Dorfgemeinschaften in der Stadt und in den Stadtteilen einschließlich Angeboten für Senioren, eine umwelt- und klimagerechte Neugestaltung der Grünen Lunge, die Aufwertung des Blumengartens insbesondere durch eine Gastronomie sowie mehr Fahrradfreundlichkeit und Verkehrsberuhigung dort, wo es die Bürger und Anwohner wünschen.