Hetzerath Zwei 15-jährige Mädchen sind bei einem Mofaunfall (Landkreis Bernkastel-Wittlich) schwer verletzt worden.

Die jugendliche Mofafahrerin habe am Samstag an einer Kreuzung die Vorfahrt eines Autos missachtet, teilte die Polizei mit. Die 15-Jährige und ihre Beifahrerin kamen nach dem Zusammenstoß von Mofa und Auto in ein Krankenhaus in Trier. Lebensgefahr bestehe nicht.