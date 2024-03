Stadtrat stimmt über Investitionen ab Wo Bexbach 2024 Geld investieren will – einige lang ersehnte Projekte verzögern sich

Bexbach · Der Stadtrat in Bexbach hat am Donnerstag die Haushaltssatzung für 2024 auf der Tagesordnung stehen. Unter anderem soll Geld in ein Kulturzentrum investiert werden. Andere Projekte müssen dagegen noch länger warten. Und das städtische Eigenkapital schrumpft und schrumpft.

20.03.2024 , 18:38 Uhr

Am Donnerstag stimmt der Stadtrat Bexbach über den Haushalt 2024, Stellen- und Investitionsplan ab. Ein Projekt, für das Geld vorgesehen ist, ist der Neubau eines Kulturzentrums. Foto: picture alliance / dpa/Jens B¸ttner