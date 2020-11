Sachbeschädigung in Bexbach : Unbekannter klebte Schloss einer Haustür zu

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Drohschreiben gegen Politiker: Zwei Tatverdächtige gefasst") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Bexbach Die Polizei ermittelt am Höcherberg in einem etwas außergewöhnlichen Fall. Es geht um eine Sachbeschädigung an einem Haus in der Frankenholzer Straße in Bexbach. Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag dort zwischen 5.30 und 8.30 Uhr ein Haustürschloss gezielt mit einer unbekannten Substanz beziehungsweise Flüssigkeit verschmutzt.

Der Schließzylinder verklebte hierbei laut Angaben der Polizei so stark, dass es für seinen eigentlichen Gebrauch nicht mehr genutzt werden konnte. Die Leute konnten die Haustür nicht mehr aufsperren.