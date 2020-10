Auto wurde schon mehrfach beschädigt : Reifenstecher in Oberbexbach

In Oberbexbach wurde ein Auto beschädigt. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Oberbexbach Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag an einem Subaru Forester mit Homburger Nummernschildern die Reifen zerstochen, während das Auto in der Frankenholzer Straße auf der Höhe des Hauses mit der Nummer 135 abgestellt war.

Passiert sei dies zwischen dem 18. Oktober, 22 Uhr, und dem 19. Oktober, 7 Uhr, wie die Polizei weiter mitteilt. Da es an diesem Fahrzeug in der Vergangenheit bereits zu Sachbeschädigungen gekommen war, bestehe der Verdacht, dass es sich möglicherweise um den gleichen Täter handeln könnte, hieß es weiter.