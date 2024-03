Stadtrat Bexbach entscheidet über den Haushalt Symbolischer Kompromiss für neue Sporthalle

„Der Haushalt ist eine Mangelverwaltung, aber eine sehr gute Mangelverwaltung“, drückte es der scheidende CDU-Fraktionschef Karl-Heinz Klein aus. Angesichts eines Jahresdefizits von 7,1 Millionen Euro war dem Stadtrat Bexbach in seiner Haushaltssitzung am Donnerstag im Volkshaus Oberbexbach nicht zum Jubeln zumute. Doch am Ende gab es ein einstimmiges Votum für die Haushaltsplanung der Stadt, inklusive Stellenplan und Investitionsprogramm.