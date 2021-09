Jonathan Rescigno stellt „Grève ou Crève“ vor : Regisseur zu Besuch im Kino Achteinhalb

Saarbrücken Das Saarländische Filmbüro lädt zu seiner nächsten Filmwerkstatt ein: An diesem Donnerstag ab 20 Uhr stellt der Forbacher Regisseur Jonathan Rescigno im Kino Achteinhalb seinen Film „Grève ou Crève“ vor: In seiner Doku, die 2020 bei der Berlinale gelaufen ist, folgt Rescigno einzelnen Menschen in Forbach und verbindet deren Geschichten miteinander.

Von tok

Söhne arabischer Einwanderer, die auf Jahrmärkten herumhängen; ein Mann, der dem Bergbaumuseum Nebelgranaten und Schutzhelme spendet – Erinnerungsstücke an die Streiks der Minenarbeiter der Bergwerke in den 1980er und 90er Jahren; ein Mann, der einen Arbeitsunfall hatte. Rescigno, der Kunst und Film in Metz und Straßburg studiert hat, wird nach der Vorstellung über seinen Film diskutieren.