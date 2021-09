Zweibrücker Kino nach Corona-Pause renoviert zurück : Cinema Europa: Wiedereröffnung am Mittwoch mit neuem „Dune“-Film

Zweibrücken Die (durch Umbauarbeiten etwas verlängerte) Corona-Zwangspause ist vorbei.

Außer „Dune“ stehen in der am Donnerstag startenden Kinowoche im Cinema Europa auf dem Programm: „Paw Patrol: Der Kinofilm“ (Zeichentrickfilm über junge Super-Hunde in einer Abenteuerstadt), „Saw: Spiral“ (Horrorfilm über eine grausame Mordserie bei der Polizei), „Shang-Chi and the Legend of the ten Rings“ (Actionfilm), „Wickie & Die starken Männer – Da magische Schwert“ (Animations-Abenteuerfilm).