Was bietet Filmwettbewerb „Créajeunes“ in Saarbrücken? : Filme über das, was die Kinder umtreibt

Eine Szene aus dem ideenreichen Trickfilm „Les histoires poétiques de Jean-Marc le moustique“. Foto: Saarländisches Filmbüro/Créajeune

Saarbrücken Was treibt Kinder um, was macht ihnen Angst, worauf hoffen sie? Der Filmwettbewerb „Créajeune“ gibt da einigen Aufschluss. Die Filme sind am Donnerstag und Freitag in Saarbrücken zu sehen.