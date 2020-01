„Stadtreparatur“ : Vom Barockschloss zum Saarbrücker Wahrzeichen

Saarbrücken Am Schlossberg fahren Autos über das Pflaster, doch vor dem VHS-Zentrum perlt und plätschert idyllisch das Brunnenwasser, mit etwas Glück spiegelt sich glitzerndes Sonnenlicht an der Glasfassade, die den Mittelbau des Schlosses umhüllt.

Nachdem der Stadtverbandstag 1976 die Restaurierung nach den Stengelschen Originalplänen beschlossen hatte, wurde das gutachterliche Planverfahren durchgeführt. Eingeladen waren sieben Architekturbüros, darunter Böhm, eingeladen. „Gottfried Böhm war zu diesem Zeitpunkt kein Unbekannter“, sagt Bruno Jochum, der damals für das Architekturbüro Krüger/Rieger arbeitete. Jochum war mit der Werkplanung betraut und folglich mit der Umsetzung von Böhms Entwürfen für den Bau. Er zählt mit den Pfarrkirchen St. Albert auf dem Saarbrücker Rodenhof, St. Hildegard in Sulzbach-Neuweiler und St. Ludwig in Saarlouis Bauten auf, die Böhm im Saarland bekannt gemacht hatten.

Eine weitere Hommage an die Gattin hat der Architekt an der Decke des Festsaals des Saarbrücker Schlosses angebracht – und zwar eigenhändig, denn über Monate fertigte er nur mit Hilfe eines Kunstmalers nach seinen Entwürfen die farbige Gestaltung der Decke. „Wir haben ihm die Gerüste bis zwei Meter unter die Decke aufgestellt“, berichtet Jochum und weist schließlich nach oben, in die rechte Saalecke in Richtung Schlossgarten: „Die Rose hat er nur für seine Frau gemalt“. Das erinnert wiederum an einen der Leitsätze, die Jochum aus Böhms Schaffen zitiert. „Das Detail ist das Sinnliche am Bau“, soll Böhm demnach gesagt haben.