Gottfried Böhm zum Geburtstag : Der Neugestalter des Saarbrücker Schlosses wird 100

Die katholische Kirche St. Albert auf dem Saarbrücker Rodenhof baute Gottfried Böhm zwischen 1950 und 1954 mit seinem Vater Dominikus neu. Fotos: Robby Lorenz. Foto: Robby Lorenz

SAARBRÜCKEN/Köln Gottfried Böhm will mit seinen Bauten nicht als brutalistisch gelten: Der Neugestalter des Saarbrücker Schlosses wird 100 Jahre und spricht sich für eine Päpstin aus. Im Saarland hat der Architekt viele Spuren hinterlassen.

Der international renommierte Architekt Gottfried Böhm begeht heute seinen 100. Geburtstag. Neben seinem Hauptwerk im Saarland, der Neugestaltung des Saarbrücker Schlosses, zeichnet er auch für mehrere Sakralbauten verantwortlich, darunter die Neubauten von St. Hildegard in Sulzbach-Neuweiler und des Kirchenschiffes St. Ludwig in Saarlouis. Im Interview berichtet der 1920 in Offenbach am Main Geborene, was er über seine Kritiker denkt.

Herr Böhm, Sie werden 100 Jahre alt. Wie fühlen Sie sich?

GOTTFRIED BÖHM Sehr, sehr alt. Wie ich mich bewege und wie ich wackele. Ich kann mir nicht mal mehr einen Kaffee kochen. Aber ich habe eine liebe Pflegerin, die mir hilft.

Freuen Sie sich am Leben trotz der Beschwernisse?

BÖHM Es macht mir schon noch ein bisschen Spaß. Wenn ich so von Ihnen gefragt werde und man sich für mich interessiert – das finde ich schon nett. Aber leider wird alles so schwierig, auch das Denken. Manchmal brauche ich eine Ewigkeit, bis mir eine Name einfällt.

Als zentrales Werk von Ihnen gilt der Mariendom in Neviges. Manche fremdeln mit dem wuchtigen Betonbau und sprechen von einer brutalistischen Architektur. Wie denken Sie darüber?

BÖHM Ich lese gerade das Buch „Sakralbauten der Architektenfamilie Böhm”. Da ist auch von dem Brutalismus die Rede. Das beschäftigt mich im Moment leider ziemlich stark. Ich möchte doch nicht als brutaler Mensch gelten, einer der brutalistisch baut. Nur weil ich Beton verwende? Sind Kirchen in Granit dann auch brutalistisch? Mir geht es um Wärme. Das möchte ich haben: Dass meine Bauten innen drin und auch außen Wärme ausstrahlen.

Ihr Vater war Architekt, Ihre verstorbene Frau war Architektin, drei Söhne sind Architekten. Wie kriegt man da Familie und Beruf harmonisch zusammen?

BÖHM Das ist mitunter sehr lebendig und spannend. Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung. Aber die Unterschiede sind nicht so gewaltig, dass wir da nicht wieder zusammenkommen. Oft ist ja auch was dran an dem, was sich der andere gedacht hat. Manchmal wundere ich mich, dass das Gespräch so gut läuft.

Sie haben viel mit Beton gearbeitet. Was ist der Baustoff der Zukunft?

BÖHM Ich glaube, das ist auch Beton. Betonartige Gebäude gab es übrigens schon in frühchristlicher Zeit. Jetzt wird ja auch viel Holz verwendet. Das ist auch ein schönes Material. Mir kam es aber früher immer ein bisschen altmodisch vor. Auch ist Holz ziemlich feuergefährlich und droht, relativ schnell zu verderben. In München habe ich ein Haus aus Holz gebaut, das nach 50 Jahren abgerissen wurde.

Sie haben besonders in der Nachkriegszeit viele Kirchen gebaut.

BÖHM ... das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich habe ja noch erlebt, dass Kirchen immer zu klein waren und die Gemeinden mehr Platz haben wollten. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten komplett verändert. Wenn ich sonntags in die Kirche gehe, sehe ich dort meistens nur ältere Leute.

Nicht mehr benötigte Kirchen werden anders genutzt oder abgerissen. Ist das hart für Sie?

Böhm Ein Abriss schon. Aber von meinen Kirchen ist noch keine abgerissen worden. Sankt Ursula in Hürth-Kalscheuren wird ja als Galerie für moderne Kunst genutzt. Damit kann ich leben.

Können Sie der Kirche einen Tipp geben, wie sie wieder mehr junge Menschen anziehen kann?

Der Architekt Gottfr. Foto: dpa/-

In Saarlouis ließ Gottfried Böhm zwischen 1965 und 1970 an die historische Fassade der katholischen Kirche St. Ludwig anbauen. Foto: Robby Lorenz

Ebenfalls ein Erweiterungsbau, den Böhm mit seinem Vater verantwortete: Die Kirche Liebfrauen in Püttlingen, die 1953 und 1954 realisiert wurde. Foto: Robby Lorenz

Gemeinsam mit Nikolaus Rosiny, Klaus Krüger und Lutz Rieger verlieh Gottfried Böhm dem Saarbrücker Schloss zwischen 1981 und 1989 ein neues Antlitz. Foto: Robby Lorenz

Mit dem Wohngebäude in der Saarbrücker Talstraße entstand zwischen 1978 und 1982 in der Landeshauptstadt ein weiterer prägender Bau Böhms. Foto: Robby Lorenz

Ab 1954 entstand nach Plänen von Gottfried Böhm die katholische Kirche St. Hildegard in Sulzbach. Foto: Robby Lorenz