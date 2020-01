Neues Album : Expressiv tobende Soli und rhythmische Querschläger

SAARBRÜCKEN Jo Beyer liefert mit „Party“ Experimentierfreudiges ab

„Party“ taufen der in Köln ansässige Jazzer Jo Beyer und seine Band JO ihre aktuelle CD: Wer poppige Mucke erwartet, ist an der falschen Adresse. Selbst wenn es hier auch mal eingängig, minimalistisch oder einschmeichelnd tönt, befinden sich die Musiker meist schon in Lauerstellung, um heftig gegen den Strich zu bürsten: Penetrante rhythmische Querschläger, expressiv tobende Soloeinlagen, frei improvisierte und tonforscherische Episoden sorgen dafür, dass der rockige Jazz auch experimentierfreudige Pfade nicht meidet und überraschungsträchtig dem künstlerischen Heute gerecht wird.