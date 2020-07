Erlebnisort Reden : Mit dem Bergmann Reden erkunden

Landsweiler-Reden (red) Die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) teilt mit, dass unter dem Motto „Neues kennenlernen - Altem begegnen“ eine öffentliche Gästeführung im Erlebnisort Reden durchgeführt wird.

Diese Tour wird in Zeiten der Corona-Pandemie etwas anders als gewohnt, aber nicht minder spannend und informativ gestaltet. Die Teilnehmer begleiten einen ehemaligen Bergmann durch das Grubengelände des Erlebnisortes Reden und begeben sich dabei auf Entdeckungsreise. Sie erfahren Interessantes über die Entstehungsgeschichte der Grube Reden und des saarländischen Steinkohlevorkommens. Die Führung startet am Sonntag, 2. August, mit Gästeführer Dieter Winkel. Treffpunkt ist an der Statue des „Redner Hannes“ um 11 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 19 Personen begrenzt und das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln ist zu beachten. Die Teilnahme an dem etwa 90-minütigen Programm kostet vierEuro pro Person. Inhaber der Saarland Card nehmen kostenfrei teil. Eine Anmeldung ist auf Grund der begrenzten Personenzahl erforderlich unter Tel. (0 68 21) 97 29 20.