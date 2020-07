Ortsrat Stennweiler : Ortsrat Stennweiler: Baustelle für Kita-Neubau ab 27. Juli

Stennweiler In Stennweiler wird dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie kein Seniorennachmittag stattfinden. Das hat der Ortsrat am Montag einstimmig so entschieden und folgte damit dem Vorschlag von Ortsvorsteherin Christina Baltes von der SPD.

Von Heinz Bier

Weil insbesondere ältere Menschen zur gefährdeten Personengruppe gehören, sollte die für Oktober geplante Veranstaltung in der Lindenhalle abgesagt werden, empfahl die Vorsitzende. Zustimmung kam zunächst von der SPD-Fraktion. „Man kann es nicht verantworten, die älteren Menschen dieser Gefahr auszusetzen“, befand auch Fraktionssprecher Bernhard Wolfgang Planz. Ähnlich äußerte sich die CDU-Fraktionsvorsitzende. „Es wäre nicht verantwortungsbewusst, Angehörige einer Hochrisikogruppe zu einer solchen Veranstaltung einzuladen“, meinte Susanne Tornes, denn schließlich habe der Ortsrat auch eine Fürsorgepflicht. Manfred Grenner von der Freien Bürgerliste (FBL) führte als weiteres Argument die mangelhafte Belüftung und Klimatisierung in der Lindenhalle an und deshalb sei es „angesichts dieser Zustände unzumutbar, Leute zu einer solchen Veranstaltung einzuladen“. Seine Kritik, oftmals sei auch kein Hausmeister anwesend, um Abhilfe zu schaffen, wies die Ortsvorsteherin mit Entschiedenheit zurück. „Wenn dort eine Veranstaltung stattfindet, ist immer ein Hausmeister da“, widersprach Christina Baltes dem Ortsratsmitglied der FBL.