Gästeführungen : Landkreis bietet wieder Gästeführungen an

Landkreis bietet wieder Gästeführungen an

Neunkirchen Auch in Reden und auf Finkenrech geht es wieder los. Erste Führung dieses Wochenende.

(red) Der Landkreis Neunkirchen bietet wieder Gästeführungen an. Wie die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) mitteilt, können ab sofort wieder Gästeführungen im Erlebnisort Reden und im Freizeitzentrum Finkenrech in Eppelborn-Dirmingen angeboten werden. Auch Wanderführungen über die Redener Bergbaupfade sind möglich. „Wir freuen uns riesig darauf, unsere Besucher wieder auf einen Rundgang durch das Reden-Areal und die Gartenanlage auf Finkenrech mitzunehmen“, so Anna Grüneisen, Gruppenbeauftragte bei der TKN. Die Corona-Pandemie hat die Tourismusbranche vor eine enorme Herausforderung gestellt. Auch bei der Durchführung von Gästeführungen ist ein Umdenken und die Beachtung bestimmter Maßnahmen zum Schutz von Gästeführern und Besuchern erforderlich.