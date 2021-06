Saison geht los : Freibad Landsweiler öffnet für Besucher

Landsweiler Ab diesem Samstag ist der Sprung ins kühle Nass wieder möglich – unter besonderen Bedingungen.

Nachdem das Freibad in Landsweiler-Reden im vergangenen Jahr aufgrund der Coronapandemie geschlossen bleiben musste, startet die diesjährige Freibadsaison in der Gemeinde Schiffweiler an diesem Wochenende. Nach wochenlangen Arbeiten öffnet das Freibad am Samstag, 5. Juni. Bürgermeister Markus Fuchs: „Wir haben lange auf die entsprechende Verordnung gewartet, ob und unter welchen Voraussetzungen wir das Freibad öffnen dürfen. Durch die erschwerenden Corona-Bedingungen hatten wir zwar eine längere Vorbereitungszeit als ursprünglich geplant, aber ich freue mich, dass wir das Freibad in Landsweiler-Reden ab dem 5. Juni öffnen können.“