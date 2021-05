Schiffweiler Modell : Dieses Quartett hat eingeübt, wie zusammen geht

Schiffweiler Die Pfarreien-Fusionen im Bistum Trier sollen freiwillig erfolgen, wird kommuniziert. Aber es gibt eine zeitliche Vorgabe von längstens vier Jahren. Ob beides zusammenpasst? Nicht überall sind gleiche Voraussetzungen für ein harmonisches Zusammengehen.

In der Pfarreiengemeinschaft Schiffweiler – St. Martin Schiffweiler, St. Laurentius Heiligenwald, Herz Jesu Landsweiler Reden und St. Barbara Stennweiler – mit zusammen 8800 Katholiken könnte man sich zeitnah auf den Fusions-Weg machen. „Wir planen ein Zusammengehen“, bestätigt Klaus Dejon, Vorsitzender des Pfarreienrats, auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir haben das Thema im Pfarreienrat intensiv diskutiert und können uns eine Fusion vorstellen.“ Noch müsse der Kirchengemeindeverband sein Votum abgeben. Und diesem Votum wolle er nicht vorgreifen. „Aber meines Erachtens ist unsere Fusion alternativlos.“ Sollte die PG Schiffweiler sich auf den Fusionsweg machen, dann werde Pfarrer Joachim Schneider einen Brief an den Bischof schreiben.

Bis 31. Mai sollen sich Pfarreiengemeinschaften oder Pfarreien, die zum 1.1.2022 zusammengehen wollen, beim Bistum melden: „Dann wird es ein Anhörungsverfahren geben“, so Dejon, „dann wird es konkret.“ Zuständig ist die Abteilung ZB 1.2 Seelsorge und pastorales Personal im Bischöflichen Generalvikariat. Er glaube, eine Fusion in Schiffweiler sei einfach, sagt Dejon: „Wir sind auf einem guten Weg. Unsere Pfarreiengemeinschaft gibt es schon seit zehn Jahren. Wir haben vieles wie Gottesdienste abgestimmt. Wir haben gemeinsame Gremien. Wir sind an zusammen gewöhnt, wir haben es eingeübt.“