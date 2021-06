Corona-Tests im Landkreis St. Wendel : Testzentren öffnen auch am Feiertag

Auch an Fronleichnam haben viele Testzentren im St. Wendeler Land geöffnet. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

St Wendel Die Menschen im Landkreis St. Wendel haben an Fronleichnam mehrere Möglichkeiten, einen Abstrich vornehmen zu lassen.

Auch an Fronleichnam können sich die Menschen im St. Wendeler Land testen lassen. Mehrere Zentren haben am Donnerstag, 3. Juni, geöffnet. Ein Sprecher der Kreisverwaltung liefert diesen Überblick:

Das kommunale Testzentrum in Oberkirchen (Festhalle) öffnet von 9 bis 12 Uhr. Von 9 bis 19 Uhr ist das Drive-In-Schnelltestzentrum in Urexweiler (Im Brühl) in Betrieb (Terminbuchungen: https://schnelltestzentrum-urexweiler.de). Das Schnelltestzentrum im katholischen Pfarrheim Alsweiler (Brunenstraße 28) ist von 9 bis 12 Uhr offen.

Von 10 bis 14 Uhr öffnet das Testzentrum im Pfarrheim neben der Kirche in Otzenhausen, von 9 bis 16 Uhr das Schnelltestzentrum im Landhotel ZOE in Oberthal (Bahnhofstraße 20). Die beiden Schnelltestzentren am Bostalsee (Ost- und Westufer) öffnen von 12 bis 18 Uhr; Terminbuchung hier unter: www.testzentrum-saar.de.

In St. Wendel wird laut des Sprechers im Zentrum am Schloßplatz (Tapperia) von 15 bis 20 Uhr getestet. Auch das Landestestzentrum in St. Wendel (Missionshausstraße 11) ist an Fronleichnam geöffnet. Terminbuchungen für das Landestestzentrum unter: www.saarland.de/schnelltests.