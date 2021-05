Wohnprojekt Schwesternverband : Menschen nach ihren Möglichkeiten fördern

Mitarbeiterin Dorothée Debuse mit einem Bewohner. Beide werden im Sommer nach Heiligenwald umziehen. Foto: Schwesternverband/Hönig

Heiligenwald Schwesternverband will neue Wohneinrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung in Heiligenwald im August eröffnen.

Mitten in Heiligenwald, auf dem alten Sportplatzgelände, entsteht eine besondere Wohneinrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung. Zehn barrierefreie Mietwohnungen werden der stationären Einrichtung angeschlossen und können als Service-Wohnungen genutzt werden. Die Bauarbeiten gehen nun in die Endphase. Im August will der Schwesternverband als Betreiber der Einrichtung eröffnen, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt.

48 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und Pflegebedarf werden in dem neuen Haus, das den Namen „Wohnen an den Kastanien“ trägt, leben. Einige davon werden eine externe Tagesförderstätte oder Werkstatt besuchen, der Großteil verbleibt auch tagsüber in der Einrichtung und wird dort intern gefördert. Und das ist das Besondere an der neuen Wohneinrichtung, sagt Dr. Dorotheé Debuse, die dort mit über 40 Kollegen und Kolleginnen tätig sein wird: „Es sind insgesamt vier Räume vorgesehen, was einem sehr großen internen Tagesförderbereich entspricht. Und wie diese verschiedenen Bereiche aussehen und gestaltet werden, das sollen die Bewohner und Mitarbeiter mitentscheiden.“ Und weiter: „Jeder kann sich hier einbringen, das ist das Tolle. Es gibt Entwicklungschancen für alle und jeder kann seine Stärken einsetzen, seine Ideen umsetzen und die Beschäftigungsangebote ganz individuell nach den Fähig- und Fertigkeiten sowie Vorlieben der Bewohnerinnen und Bewohner gestalten.“

Das heißt, dass Themenfelder angeboten werden können wie Musik, Sport oder Natur und die Mitarbeiter so – am Bedarf der Bewohner ausgerichtet – auch ihre Hobbys einbringen können. „Wir werden in diesem Tagesförderbereich Möglichkeiten der Teilhabe anbieten. Wer zum Beispiel nicht Basteln kann, hat vielleicht doch Freude daran, etwa mit Hilfe eines sensorischen Bretts seinen Tastsinn weiterzuentwickeln. Wichtig ist, die Menschen entsprechend ihrer Möglichkeiten zu fördern“, sagt die studierte Physiotherapeutin.

Das Ziel soll sein, „Erlebnisse zu ermöglichen, wie es die eigene Situation erlaubt.“ Menschen, die Spaß an der Musik haben, aber aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht aktiv trommeln können, freuen sich vielleicht darüber, die Vibrationen zu spüren. Kreativität ist also bei den künftigen Mitarbeitern gefragt.

Ein Teil der künftigen Mitarbeiter und Bewohner werden aus den „Häusern im Eichenwäldchen“ in Ottweiler nach Heiligenwald umziehen, denn das Bauprojekt ist eine Dezentralisierungsmaßnahme der Komplexeinrichtung des Schwesternverbandes, wie es weiter heißt. Auf einer Ebene, in vier Wohngruppen unterteilt, können die Bewohnerinnen und Bewohner langfristig oder auch nur vorrübergehend ein neues Zuhause finden. Die zentrale Lage ermöglicht es, aktiv am Leben im Ort teilzunehmen, etwa durch einen Einkauf beim Bäcker, dem Besuch der Turnhalle oder eines Gemeindefestes.