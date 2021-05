Tourismus im Kreis Neunkirchen : Mit der „Gräfin“ starten wieder Führungen am Erlebnisort

Landsweiler-Reden Gute Neuigkeiten aus dem Erlebnisort Reden: Ab sofort werden für kleine Gruppen wieder Führungen angeboten. Der weitläufige Wassergarten, der auch in den vergangenen Monaten immer eine gutbesuchte Anlaufstelle für Alle war, die sich eine Auszeit vom Corona-Alltag gönnen wollten, ist von Gruppen wieder buchbar.

„Wir haben uns in den letzten Tagen sehr eng mit dem Ordnungsamt Schiffweiler abgestimmt, um unseren Gästen größtmögliche Sicherheit zu bieten. Unsere Programme werden ausschließlich draußen stattfinden und die maximale Teilnehmerzahl pro Gruppe beträgt aktuell neun Personen“, erläutert Inken Färber, zuständig für Buchungen von Gruppen im Erlebnisort Reden. Voraussetzungen für eine Teilnahme sind ein tagesaktueller negativer Corona-Test, beziehungsweise der Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung. Neben den buchbaren Angeboten für Gruppen zu Themen der Industriekultur, werden auch die monatlich stattfindenden öffentlichen Führungen ab Juni wieder angeboten. Die Besucher begleiten den Gästeführer durch das ehemalige Grubengelände des Erlebnisortes Reden und erfahren, was früher auf der „Grube“ passierte, was sich auf dem Gelände verändert hat und was es heute zu einem außergewöhnlichen Freizeiterlebnis macht.