Naturdenkmäler : Erinnern an deutsch-französischen Krieg

Erinnern an deutsch-französischen Krieg

Seit 1871 gedeiht die Gedenklinde auf dem Wetschhauser Hof bei Ottweiler-Steinbach. Und ein Künstler hat dieses durchaus nachdenkliche Gesicht am Stamm befestigt. Foto: Engel

Ottweiler Ein Naturdenkmal ist ein natürlich entstandenes Landschaftselement, das unter Naturschutzgestellt ist. In einer Serie wollen wir einige der Naturdenkmale im Landkreis Neunkirchen vorstellen. Heute: die Gedenklinde Wetschhauser Hof in Steinbach.

Prächtig ist sie, die Linde mitten auf dem Wetschhauser Hof bei Ottweiler-Steinbach, und schon seit 1951 wird die Pflanze als Naturdenkmal geführt. Weit raumgreifend, beschattet der Baum fast vollständig den großen Innenbereich des landwirtschaftlichen Anwesens. 1871 wurde die Linde gepflanzt, im Gedenken an den deutsch-französischen Krieg 1870/1871. Der Ottweiler Heimatforscher und frühere Lehrer Dieter Robert Bettinger hat sich in seinem 1968 erschienenen Buch „Heimatbuch der Gemeinde Steinbach“ eine Menge Gedanken über die Gedenklinde in dem Ottweiler Ort gemacht.