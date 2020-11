Naturdenkmäler in St. Ingbert : Die Winterlinde von Oberwürzbach

Oberwürzbach In der Serie Naturdenkmäler in unserer Region stellen wir regionale Sehenswürdigkeiten vor.

Die Winterlinde als Naturdenkmal erwartet man auf einem Dorfplatz. An der Oberwürzbachhalle oder vor der Kirche. Stattdessen steht sie an der Ecke von Hauptstraße und Schindtaler Straße auf einer kleinen Grünfläche. Um Naturdenkmal zu werden, müssen Bäume alt, selten oder ortsbildprägend sein. Auf die Linde treffen zwei Merkmale zu. Sie ist alt, in einem Buchaufsatz werden rund 200 Jahre angegeben, und sie ist mit ihrer prächtigen Krone durchaus prägend in ihrem Straßenzug. Am Stamm prangt neben der grünen Plakette ein Schild „plakatieren Verboten“, das heute kaum noch Adressaten findet. Plakatieren an Bäumen ist nicht mehr modern. Aber selbst zu Zeiten, als man Mitteilungen noch an Stämme nagelte, muss es der Gemeinde wichtig gewesen sein, die Winterlinde davor zu schützen.