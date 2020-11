Verein wird aufgelöst : Geldsegen: 50 000 Euro für Ottweiler Vereine

Ottweiler Der Obst- und Gartenbauverein Ottweiler-Zentral wird wegen Nachwuchsmangel aufgelöst und spendet Erlös.

Mit dem erforderlichen Abstand ist im Ottweiler Schloßtheater eine Feierstunde begangen worden. Dennoch war die Stimmung nicht getrübt. Denn dort lagen die Dekoschecks für die anstehende Übergabe an Vereinsvertreter bereit: Der Obst- und Gartenbauverein Ottweiler-Zentral hat gemeinnützige Vereine mit Spenden in Höhe von 1 000 Euro und 5 000 Euro bedacht.

„Sehr gerne haben wir die stolze Summe von rund 50 000 Euro für die Zukunft unserer Vereine eingesetzt. Die Spenden sollen vor allem für die Kinder und jungen Leute in den Vereinen verwendet werden“, sagte Ernst Philippi, 1. Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Ottweiler-Zentral. Der unerwartete Geldsegen war möglich, weil sich der Traditionsverein nach Beschluss der Mitglieder auflösen wird. Der Nachwuchs fehlt. Die Höhe der Zuwendung resultierte unter anderem auch aus der Veräußerung des Kelter- und Vereinshauses in der Saarbrücker Straße. Sie erfolgte im Sinne, dass das in Ottweiler erwirtschaftete Geld auch an gemeinnützige Vereine in der Stadt ausgegeben werden soll.