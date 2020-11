Stadt Ottweiler meldet : Grünschnitt-Sammelplatz öffnet kommende Woche

Steinbach Die Stadt Ottweiler öffnet ab Mittwoch, 11. November, den neuen Grünschnittsammelplatz für die Anlieferung von privatem Grünschnitt. Das hat die Pressestelle der Stadt mitgeteilt. Der Platz liegt an dem Feldwirtschaftsweg zwischen der Landstraße L 288 nach Steinbach und der Bundessstraße B 420. Die Zufahrt zur neuen Anlage ist nur über Steinbach möglich.

Am bisher genutzten Platz an der B 420 im Eichenwäldchen ist dann keine Anlieferung mehr möglich.

„Wir sind sehr froh, dass nach Abschluss der Bauarbeiten der neue Platz für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nun geöffnet werden kann“, so Bürgermeister Holger Schäfer.

Um den Platz zu erreichen, nimmt man am Ortseingang Steinbach von Ottweiler kommend die erste Einfahrt links in den Feldwirtschaftsweg. Nach rund 250 Meter erreicht man den neuen Platz. Die Zufahrt von der B 420 aus Fürth kommend in den Feldweg war und ist verboten (Traktoren und Fahrräder sind ausgenommen).