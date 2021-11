Corona - Impfung im Kreis Neunkirchen : Mobile Impfangebote im Kreis Neunkirchen

Landrat Sören Meng (rechts) machte sich ein Bild vom Impfangebot im Saarpark-Center - mit dabei Center-Managerin Nicole Giese (links) Foto: Jasmin Alt

Neunkirchen Im Impfzentrum Ost in Neunkirchen laufen aktuell die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung. Diese soll in der Kalenderwoche 48, also ab Montag 29. November, erfolgen, ein genaues Datum steht noch nicht fest, wie der Landkreis mitteilt.

„Wir sind im Landkreis Neunkirchen seit Wochen in der glücklichen Lage, dass wir neben den Arztpraxen ein gutes mobiles Impfangebot vorweisen können“, so Landrat Sören Meng

„Die Nachfrage nach unseren mobilen Impfangeboten ist in den letzten Tagen enorm gestiegen. Das ist erfreulich, allerdings ist mit Wartezeiten zu rechnen. Der Großteil sind mittlerweile Booster-Impfungen. Ich hoffe jedoch, dass wir weiterhin Menschen zur Erstimpfung motivieren können“, erklärt Meng. Das mobile Impfteam im Saarpark-Center ist noch bis einschließlich Samstag, 20. November, täglich von 12 bis 17 Uhr vor Ort. Der Impfbus ist noch bis zum 27. November in den Kommunen unterwegs. Den Fahrplan findet man unter http://www.nvg-neunkirchen.de/impfbus