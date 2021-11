Neunkirchen Die Inzidenz im Landkreis Neunkirchen liegt jetzt über 200.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Donnerstag, 18. November, 66 neue Corona-Fälle gemeldet: 30 in Neunkirchen, neun in Illingen, acht in Spiesen-Elversberg, sieben in Schiffweiler, fünf in Ottweiler, vier in Eppelborn und ein Fall in Merchweiler. Damit gibt es aktuell 688 mit Covid-19 Infizierte im Landkreis. Die Inzidenz liegt aktuell bei 218.