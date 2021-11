Caritasverband Schaumberg-Blies : Malprojekt: Was Kinder brauchen

Die Kinder präsentierten ihre bunten Plakate jüngst in der Marienkirchen Neunkirchen. Foto: Verband/Smolka

Neunkirchen Was brauchen Kinder, um auch unabhängig von Corona gut leben zu können? Dazu initiierte der Caritasverband Schaumberg-Blies eine Aktion auch in Neunkirchen. Gemeinsam mit dem „Wiesel-Projekt“ der Fachstelle Prävention, der Schulsozialarbeit in der Bachschule, der Nachmittagsbetreuung in der Maximilian-Kolbe-Schule und mit dem Gemeinwesen-Projekt „Floßfahrt“ im Winterfloß wurde eine Malaktion gestartet, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt.