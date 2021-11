Pandemie in Zahlen : 61 neue Infektionen mit Corona

Neunkichen Aktuell sind 624 Menschen im Landkreis Neunkirchen mit Covid-19 infiziert.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Mittwoch, 17. November, 61 neue Corona-Fälle gemeldet: 19 in der Kreisstadt selbst, zwölf in Illingen, zehn in Spiesen-Elversberg, acht in Eppelborn, fünf in Schiffweiler, vier in Merchweiler und drei in Ottweiler. Damit sind aktuell 624 Menschen im Landkreis mit Corona infiziert.