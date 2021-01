Keine Verletzten : Feuerwehr löscht Brand auf Reitanlage in Furpach

Furpach Nach der für die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen ruhigen Silvesternacht musste sie am Samstagvormittag (2. Januar 2021) zu einem Brand auf der Reitanlage Beim Wallratsroth in Furpach ausrücken.

Wie Feuerwehrsprecher Christoph Benkert mitteilt, war auf der Anlage des Reitervereins Neunkirchen in einem Toilettenanhänger ein Feuer ausgebrochen. Der über der Reitanlage aufsteigende Rauch ließ bei Feuerwehrleuten und Vereinsmitgliedern unschöne Erinnerungen an den nur knapp ein Jahr zurückliegenden Großbrand am 23. Januar 2020 wach werden.

Als gegen 9.50 Uhr Alarm für den Neunkircher Löschbezirk Furpach ausgelöst wurde, hatten die umsichtigen Mitglieder des Reitervereins der Feuerwehr bereits gute Vorarbeit geleistet. Nachdem sie den in einem Toilettenwagen ausgebrochenen Brand frühzeitig bemerkt und einen Notruf abgesetzt hatten, gelang es ihnen durch den zügigen und koordinierten Einsatz mehrerer Feuerlöscher das Feuer auf den Toilettenanhänger zu begrenzen. Die kurz darauf mit zwei Löschfahrzeugen eingetroffenen Feuerwehrleute knüpften fast nahtlos an die ersten Löschversuche der Vereinsmitglieder an und konnten die Brandbekämpfung erfolgreich zu Ende führen. Vor allem spürten sie letzten Glutnestern in dem teilweise ausgebrannten Anhänger nach und kühlten den stark aufgeheizten Aufbau des Wagens herunter.