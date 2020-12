Feuerwehreinsatz : Haus in Braunshausen nach Brand unbewohnbar

Braunshausen Im Nonnweiler Ortsteil Braunshausen brannte am ersten Weihnachtsfeiertag ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand.

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) haben sich gegen 19.30 Uhr mehrere Anwohner aus dem Nonnweiler Ortsteil Braunshausen gemeldet: Aus einem zweigeschossigen Wohnhaus in der Ernst-Wagner-Straße schlugen meterhohe Flammen. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob sich Menschen in dem Gebäude befanden. Mit zahlreichen Einsatzkräften fuhr die Freiwillige Feuerwehr zum Ort des Geschehens. Dort fanden die Retter das Dachgeschoss des Wohnhauses in Vollbrand vor.