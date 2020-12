Feueralarm in Ormesheim : Nachbar löscht Feuer im Adventskranz

Foto: dpa/Paul Zinken

Ormesheim Am Heiligen Abend (24. Dezember) musste die Feuerwehr gegen 20.30 Uhr in der Kapellenstraße in Ormesheim wegen eines in Brand geratenen Adventskranzes eingreifen. Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte dabei Schlimmeres.

