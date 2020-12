Polizeibericht aus Neunkirchen : Dieb montiert Katalysator ab

Neunkirchen Polizei beobachtet solche Vorfälle in den letzten Wochen häufiger.

In der Nacht zu Dienstag (22. Dezember) ist von einem Pkw der Marke BMW der Katalysator abmontiert und entwendet worden. Das Auto war in Neunkirchen in der Unteren Bliesstraße abgestellt. Es handelt sich um ein Delikt, das laut Polizei in den letzten Wochen häufiger festgestellt wurde.