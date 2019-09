Sammlung in Wellesweiler : Kleider spenden für Bethel

Wellesweiler (red) Die evangelische Kirchengemeinde führt im Bezirk Wellesweiler am 4. und 5. Oktober die Herbstsammlung für Bethel durch. An beiden Tagen steht die Garage am Gemeindeparkplatz in der Ernst-Blum-Straße von 9 bis 17 Uhr für gut erhaltene, saubere Kleiderspenden offen.

