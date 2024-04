Bis 25. Mai 2024 Elversberg: Großartige Kunst im Doppelpack

Mit der Arto­­theke eine tolle Location, mit Horst Dreyer und Michael Julius Schwarz zwei großartige Künstler und mit über 60 starken Exponaten eine fantastische Ausstellung. Völlig gegensätzliche Arbeiten in unterschiedlichsten Kunstrichtungen wurden für die Ausstellung „True Art?“ zusammengeführt und bilden als Ganzes eine harmonische Einheit, die begeistert. „Die Künstler stellen immer die Frage nach wahrer Kunst, ob es diese ist, kann nur jeder Besucher für sich selbst entscheiden“, sagte der erste Beigeordnete der Gemeinde Spiesen-Elversberg Klaus Dieter Kräuter am Mittwochabend bei der Ausstellungseröffnung in der Artotheke. Und beantwortete sich diese Frage selbst: „Das ist schon großartig, was unsere beiden Künstler hier präsentieren.“