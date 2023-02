Konzert in Neunkirchen : Lambert verbindet Neoklassik, Jazz und Electro

Die Maske ist sein Markenzeichen: Lambert goes Jazz. Foto: Murray Ballard

Neunkirchen Lambert gastiert am Samstag, 25. Februar, um 20 Uhr im Rahmen der „All This Time Tour 2023“ in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen.

Lambert ist ein rätselhafter Star der neoklassizistischen Szene Europas, schreibt die Neunkircher Kulturgesellschaft, der eine schelmische Mystik aufrechterhält, seit er seinen Vornamen in Vergessenheit geraten ließ und 2014 eine allgegenwärtige, gehörnte sardische Maske aufsetzte. Zuvor war er ein Improvisator in der Tradition von Bill Evans.

Bei seinen aktuelleren Auftritten, als Lambert, bei denen vor allem Melodie und Minimalismus seinen Klavierstil prägten, wird das aufmerksame Publikum die Geister dieses alten Lebens in Passagen sicher erkannt haben.

Sein achtes Album „All This Time“ erscheint auf dem Jazzlabel Verve. Zusammen mit dem Bassisten Felix Weigt und dem Schlagzeuger Luca Marini mischt das Trio Jazz, moderne Klassik und elektronische Elemente und findet einen zeitgenössischen Sound, der an Bands wie EST, Gogo Penguin und Portico Quartet erinnert, aber dennoch ganz eigen ist.