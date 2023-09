St. Wendel jazzt Orient, Okzident und ein Hauch von Kuba

Am kommenden Wochenende nun startet das Musikfestival so richtig durch. Unter dem Motto „Vom Okzident zum Orient“ stehen sich von Freitag bis Sonntag an jedem Abend zwei Projekte aus West und Ost gegenüber – oder stehen sie zusammen? Wie immer kommt es auf den Blickwinkel an. Am kommenden Freitag, 15. September, spielt jedenfalls ab 20 Uhr das Renaud Garcia-Fons Trio aus Frankreich im städtischen Saalbau auf. Der Solist Renaud Garcia-Fons gilt als absoluter Vorreiter in der Welt des Kontrabasses, teilt der Jazz-Förderkreis (JFK) St. Wendel als Veranstalter der Musiktage mit. „Sein Bogenspiel, seine innovative Beherrschung des Spiccato und sein eigens entwickelter fünfsaitiger Kontrabass haben ihm weltweite Anerkennung eingebracht“, heißt es weiter.