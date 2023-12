Konzert in Neunkirchen Singer-Songwriter teilen sich die Bühne

Neunkirchen · Die Singer/Songwriter Gregor McEwan und Citizen Tim gastieren in Neunkirchen, Reithalle, am Samstag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr. Gregor McEwan ist „on the road again“, um sein neues. Als Special Guest ist der Saarbrücker Singer/Songwriter Citizen Tim mit dabei, der gerade sein drittes Album „Protect Your Holden Heart“ veröffentlicht hat.

08.12.2023 , 13:00 Uhr

Gregor Mc Ewan Foto: Kati von Schwerin