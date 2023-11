Multivision in Neunkirchen Land der Elche, Rentiere und Wikinger

er Fotojournalist Jürgen Schütte präsentiert seine Multivisionsshow „Schweden – Land der Kontraste“ am Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr, in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Fast vier Monate reiste der Fotojournalist Jürgen Schütte durch das Land der Elche, Rentiere und Wikinger. Hoch im Norden Schwedens startet er mit zwei Freunden in die schneebedeckten Weiten Lapplands. Mit Schneeschuhen, Skiern und Pulkas geht es durch atemberaubende Landschaften. Riesige zugefrorene Seen, Polarlichter und hohe Berge machen den Reiz dieser eisigen Landschaft aus. Mitten im Schneesturm müssen sich die drei eine Schneehöhle graben. Als ein Fuchs einen Großteil der Vorräte stiehlt, wird es Zeit, sich auf den Rückweg zu begeben.