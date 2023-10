Konzert in Neunkirchen Hochkarätiger Jazz mit dem John McLaughlin Quintet

Neunkirchen · Im Rahmen der „JazzNights 2023: The Liberation Tour“ macht am Dienstag, 17. Oktober, um 20 Uhr, macht der britische Ausnahmegitarrist und Grammy-Gewinner John McLaughlin mit seinem Quintett Station in der Gebläsehalle.

15.10.2023, 10:30 Uhr

John McLaughlin Foto: Attila Kleb/ATTILA KLEB