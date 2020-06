Illingen macht Schwimmen möglich : Im Freibad Uchtelfangen läuft Wasser ins Becken

Illingen Ferienausschuss des Illinger Gemeinderats hat Öffnung einstimmig beschlossen.

Wasser marsch heißt es jetzt im Freibad Uchtelfangen. Die Voraussetzungen sind geschaffen, die Becken mit Frischwasser zu befüllen. Der Ferienausschuss des Illinger Gemeinderats hat einstimmig beschlossen, das Freibad Uchtelfangen noch in diesem Monat zu öffnen, teilt die Gemeinde mit. Eröffnungstermin wird demnach Mittwoch, 24. Juni, sein. Es wird zwei Zeitfenster geben für den Freibad-Besuch, erläutert Bürgermeister Armin König: Von 9 bis 13.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 19 Uhr. Für das Vereinstraining sind gesonderte Öffnungszeiten vorgesehen.

Grundlage ist ein Hygienekonzept, das vom Team des Freizeit-, Hallen- und Bäderbetriebs erarbeitet und vom Gemeinderat abgesegnet wurde. Es werden zweimal 400 Badebesucher pro Tag zugelassen. Nachmittags werden dreiviertel der Tickets für Familien mit Kindern und Jugendliche reserviert. Das war eine Forderung der CDU/Grüne-Koalition. Alfons Vogel und Hans-Peter Metzinger begründeten dies mit sozialen Aspekten. Vor allem Kinder hätten unter den Folgen der Pandemie besonders gelitten. Auch jetzt sei an einen normalen Urlaub nicht zu denken. Dem schloss sich auch Guido Jost (SPD) an.

Die drei Fraktionen und FDP-Ratsmitglied Marco Schneider erklärten nach intensiven Beratungen und einer Abwägung der finanziellen Auswirkungen, man wolle dieses Angebot setzen, so die Pressemitteilung weiter. Es sei ein Angebot der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsschichten. Dies sei nun aber auch ein Anlass, so Gerhard Meiser (SPD) und Georg Johänntgen (CDU), beim Land für eine Sonderzuweisungen für die Kommunen zu intervenieren, die die Freizeitmöglichkeit Freibad für Familien überhaupt erst ermöglichten. Bürgermeister Armin König, ebenfalls Freund der Freibadöffnung, kündigt an, einen Resolutionsentwurf für die nächste Gemeinderatssitzung vorzubereiten.