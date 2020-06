Unfall in Illingen : Mann wird vom eigenen Traktor überfahren

Unfall in Illingen

Uchtelfangen/Illingen Im Ortsteil Uchtelfangen kam es auf einem Feldweg zu einem ungewöhnlichen Unfall. Die Feuerwehr musste mit vielen Einsatzkräften anrücken.

Ein Mann wurde bei einem Unfall mit einem Traktor an diesem Mittwoch gegen 16 Uhr auf einem Feldweg an der Ackerstraße im Illinger Ortsteil Uchtelfangen schwer verletzt. Die örtliche Polizei bestätigt den Vorfall. Der Betroffene befuhr den Feldweg mit seinem Traktor, als ihm ein Auto entgegen kam. Er wich auf dem schmalen Weg in die angrenzende Wiese aus, um den PKW vorbei zu lassen. Dabei übersah jedoch einen etwa 60 Zentimeter hohen Entwässerungsschacht aus Beton und kollidierte mit diesem.