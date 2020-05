Einschränkungen unvermeidlich : Wie kann die Freibad-Saison doch noch gerettet werden?

So sah es in den vergangenen Jahren im Freibad Uchtelfangen aus. Definitiv wird es in diesem Sommer ein anderes Bild geben, selbst wenn die saarländischen Bäder trotz Corona-Pandemie doch noch öffnen sollten. Foto: Armin König

Illingen Gemeinde Illingen spielt vorsorglich alle Möglichkeiten für Öffnung des Sonnenborn-Bades durch. Mit Einschränkungen und Mehrkosten ist zu rechnen.

(red) Zwar gibt es im Saarland noch kein Signal aus der Politik, dass die Freibäder in diesem Jahr überhaupt geöffnet werden können. Wie Illingens Bürgermeister Armin König am Dienstag mitteilte, beraten er und sein Team derzeit allerdings intensiv über Möglichkeiten, wie das Freibad Uchtelfangen betrieben werden kann, wenn die Landesregierung die Freibäder öffnet. „Wir sehen das jetzt als Option“, sagt König, nachdem er in den letzten Wochen sehr skeptisch gewesen sei. Bisher gebe es Anschauungsmaterial in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Deutsche Schwimmverband und die Deutschen Gesellschaft für das Badewesenhaben haben Leitlinien entwickelt, die von den Saar-Kommunen studiert werden (SZ vom 19. Mai). Es existieren unterschiedliche Vorlagen von nordrheinwestfälischen Kommunen, Ideen, die kooperativ im Saarland entwickelt wurden und Vorschläge des Illinger Bäder-Teams, teilt der Verwaltungschef mit. „Das ist ein schöner Fundus“, sagt der Bürgermeister und Bäderbetriebsleiter, der selbst begeisterter Schwimmer ist.