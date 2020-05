Regenbogenbilder : Ein farbenfrohes Symbol für Hoffnung und Zusammenhalt

Illingen Bunte Regenbogen-Bilder von Schülern und Kindergartenkindern zieren Illinger Hauptstraße.

Corona stellt Menschen, Händler und Gemeinden vor große Herausforderungen – doch die Not in der Krise macht auch erfinderisch. So machte sich die Gemeinde Illingen schon lange darüber Gedanken, wie sie während der Pandemie für die Menschen als Kaufadresse attraktiv bleiben kann. Zumal die Geschäftsleute nach den monatelangen Zwangsschließungen darauf angewiesen sind, dass die Menschen wieder zum Einkaufen nach Illingen kommen. Pascal Meiser und Thomas Keller hatten dann die zündende Idee: Die Hauptstraße sollte mit den Regenbogenbildern geschmückt werden, welche die Kinder in Zeiten des Coronavirus gemalt hatten – als Symbol der Hoffnung und des Zusammenhalts. Die farbenfrohen Regenbogen sollen ausdrücken: „Alles wird gut, du bist nicht allein!“