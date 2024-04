Tischtennis TTF verlieren das Spiel und ihre Nummer eins

Tischtennis-Regionalligist TTF Illtal war am Sonntag im Heimspiel gegen den um den Klassenverbleib kämpfenden Tabellenachten TG Wallertheim chancenlos und unterlag in der Schulturnhalle in Uchtelfangen mit 1:9. Seit dem Rückrundenstart ist die Wallertheimer Mannschaft wie ausgewechselt: In der Hinrunde konnte der beruflich bedingte Ausfall des Stammspielers Jonas Christmann nicht kompensiert werden. Die TG blieb in der Vorrunde sieglos, fuhr lediglich zwei Unentschieden ein und unterlag auch im Hinspiel gegen die TTF Illtal im Oktober (1:9). Aber: Seit zum Start der Rückserie der Inder Siddhesh Pande als Ersatz für Christmann an die Platte tritt, läuft es bei der TG deutlich besser – die drei ersten Partien nach dem Jahreswechsel konnte Wallertheim gewinnen.