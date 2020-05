Illinger Kommunalpolitik : Sanierung bereitet Anliegern Sorgen

Baustellen im Straßenraum wie auf dem Symbolfoto nerven Anlieger. In Hüttigweiler steht jetzt eine Sanierung der L 141 an. Foto: Michael Beer

Illingen Der Ortsrat Hüttigweiler hat über die geplanten Arbeiten an der L 141 diskutiert.

Bei der Sitzung des Ortsrates Hüttigweiler, die aufgrund der Corona-Pandemie im Kultursaal stattfand, gab es viele Gäste, die sich für den Tagesordnungspunkt „Sanierung der L 141“ interessierten. Peter Groß vom Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) erläuterte die Baumaßnahme, die Mitte Juni in Welschbach zunächst mit einer Ampelregelung beginnt. Betroffen ist der Streckenabschnitt von dem Ortsausgang Welschbach in Fahrtrichtung Ottweiler bis zum Kreuzungsbereich in Hüttigweiler Provinzialstraße/Neunkircher Straße.