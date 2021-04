Bundesnotbremse : Am Mittwoch schließt in Neunkirchen der Großteil der Läden

Foto: dpa/Jens Büttner

Nach dem Regionalverband Saarbrücken dürfen ab Mittwoch auch in den meisten Geschäften im Landkreis Neunkirchen die Kunden nur noch bestellte Ware abholen. Strengere Regeln drohen auch im Landkreis Saarlouis.

Wegen besonders hoher Inzidenzwerte an drei Tagen in Folge greifen im Landkreis Neunkirchen ab Mittwoch strengere Coronaregeln. Nachdem die Zahl der Infizierten pro Woche hochgerechnet auf 100 000 Einwohner nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Samstag, Sonntag und Montag über den Grenzwert von 150 erreichte und sogar überschritt, dürfen Kunden in den meisten Geschäften im Kreis dann nur noch zuvor bestellte Ware abholen.

Im Saarland gilt dieses sogenannte Click-and-Collect-Shopping wegen des hohen Sieben-Tage-Inzidenzwerts seit Samstag bereits für den Regionalverband Saarbrücken. Ausgeschlossen von den Regelungen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte, Babyfachgeschäfte, Sanitätshäuser, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Kioske, Tierbedarfsmärkte, Hörgeräteakkustiker, Optiker und der Großhandel. Auch Gartenmärkte, Blumenläden und Buchhandlungen sind ausgenommen. Allerdings müssen nach den Regeln des Saarland-Modells Kunden dort einen negativen Corona-Test vorlegen.

Am Samstag lag der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut im Landkreis Neunkirchen bei 158,3, am Sonntag bei 153,7 und am Montag bei 155,2.