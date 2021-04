Pandemie im Regionalverband : 34-Jähriger ist 457. Todesfall im Regionalverband, 68 Neuinfektionen

Regionalverband Im Regionalverband Saarbrücken (RV) tritt ab Samstag die Bundesnotbremse in Kraft. Dies hat weitere Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, die weitgehende Schließung des Einzelhandels und der Gastronomie sowie von Kultur- und Freizeiteinrichtungen zur Folge.

Grund ist das in Kraft getretene Vierte Bevölkerungsschutzgesetz, das diese strengeren Maßnahmen für Kreise vorsieht, in denen die 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde. Durch eine Inzidenz über 150 an drei aufeinanderfolgenden Tagen entfällt so im Regionalverband nun die Möglichkeit des Termin-Shoppings.

88 Personen konnten am Freitag als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 1153 Menschen im RV mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 724 in Saarbrücken, 158 in Völklingen, 56 in Heusweiler, 51 in Riegelsberg, jeweils 32 in Großrosseln, und Sulzbach, 31 in Quierschied, 27 in Püttlingen, 26 in Friedrichsthal und 16 in Kleinblittersdorf.