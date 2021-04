Polizeibericht Neunkirchen : Polizei liefert sich Verfolgungsfahrt mit Motorrad

Neunkirchen Mit Haftbefehl gesuchter Mann entwischt Beamten.

Verfolgungsfahrt der Polizei mit einem Motorradfahrer: Am Samstagabend fiel einem Streifenkommando der Polizei Neunkirchen gegen 20.10 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Streifenfahrt in Landsweiler-Reden ein Motorrad auf, das regelmäßig von einem amtsbekannten und derzeit mit mehreren Haftbefehlen gesuchten 30-jährigen Mann gefahren wird. Als das Motorrad im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wieder in Bildstock festgestellt wurde und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte der Fahrer. Die Anhaltesignale der Beamten ignorierte er. Die anschließende Verfolgungsfahrt, bei der keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, erstreckte sich bis zum Ortskern Merchweiler. Der Motorradfahrer fuhr mehrfach auf der falschen Fahrbahn und passierte Kreisverkehre in der falschen Fahrtrichtung. In Merchweiler mussten die Beamten die Verfolgung letztlich abbrechen, da der Motorradfahrer eine Engstelle mit installierter Schranke passierte und weiter flüchten konnte.