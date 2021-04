Polizeibericht Neunkirchen : Diebe stehlen Werkzeug im Wert von 6500 Euro

Foto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Neunkirchen Von drei Einbrüchen berichtet die Polizeiinspektion Neunkirchen. Dabei traf es Unternehmen wie Wohnungsmieter.

Mehrere Einbrüche beschäftigten die Neunkircher Polizei über die vergangenen Tage hinweg, wie am Sonntagmittag bekannt wurde. In der Neunkircher Vogelstraße verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Samstag zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrparteienhaus, so die Inspektion Neunkirchen. Er hebelte dabei die verschlossene Wohnungseingangstür einer Einliegerwohnung auf und durchsuchte dann die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendete er allerdings keinerlei Wertgegenstände, heißt es im Polizeibericht weiter.

Zudem berichtet die Polizei von einem Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle eines Firmengebäudes in Heinitz. Tatzeitraum hier zwischen vergangenem Donnerstag, 18 Uhr, und Freitagmorgen, 7.15 Uhr. Unbekannte Täter, so die Inspektion, begaben sich bei diesem Einbruch auf das Dach der Lagerhalle und brachen Teile der Dachkonstruktion auf, um anschließend ins Innere der Lagerhalle zu gelangen. Dort wurden sie dann fündig. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, insbesondere Elektrokettensägen, Kreissägen sowie eine Elektroheckenschere. Der Gesamtschadenswert beträgt nach derzeitiger Schätzung mindestens 6500 Euro.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich in Furpach in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitagnachmittag 15 Uhr. Unbekannte drangen in ein freistehendes Einfamilienhaus in Furpach ein. Sie kamen vom Garten zur Terrassentür und drückten den heruntergelassenen Rollladen mit einem Hebelwerkzeug nach oben. Teile der Rollladenlamellen wurden zudem gewaltsam herausgebrochen, um sich genügend Platz zu verschaffen. Anschließend konnten sie das Haus dann durch die offenstehende Terrassentür betreten. Im Inneren stießen sie dann nach aktuellem Kenntnisstand auf rund 600 Euro, die sie mitgehen ließen.